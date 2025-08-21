Thuế quan của Mỹ: Brazil bác tin Washington đồng ý đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 20/8, ông Celso Amorim, cố vấn đặc biệt về đối ngoại của Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định Chính phủ Mỹ đã từ chối đàm phán với Brazil liên quan đến các biện pháp thuế quan mới.

Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Hạ viện, ông Amorim nhấn mạnh “Mỹ không muốn đàm phán” đồng thời cảnh báo chính sách đơn phương của Washington đang gây những tác động trên phạm vi toàn cầu và đe dọa trật tự thương mại đa phương.

Theo ông Amorim, Chính phủ Brazil đã tìm kiếm nhiều kênh đối thoại nhưng đều thất bại. Ông cho biết Bộ trưởng Kinh tế Fernando Haddad dự kiến họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nhưng phía Washington đã hủy bỏ vào phút chót mà không đưa ra lý do.

Trước đó, theo công văn được đăng tải trên trang web của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phái đoàn Mỹ tại WTO khẳng định "Mỹ chấp nhận yêu cầu tham vấn của Brazil" và sẵn sàng thảo luận thời điểm phù hợp cho các cuộc tham vấn.

Tuy nhiên, phía Mỹ cũng nhấn mạnh một số vấn đề Brazil nêu ra "liên quan đến an ninh quốc gia không thuộc phạm vi xem xét hoặc không thể giải quyết thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO."

Trước đó, trong đơn kiện lên WTO ngày 6/8, Brazil phản đối các biện pháp thuế quan được Mỹ ban hành thông qua hai sắc lệnh hành pháp, được Tổng thống Donald Trump ký ngày 2/4 và 30/7 vừa qua, cho phép áp thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Brazil.

Chính phủ Brazil cũng đã đưa ra “yêu cầu tham vấn,” nhấn mạnh quá trình tham vấn song phương nhằm tạo điều kiện cho hai bên tìm kiếm một giải pháp thương lượng, trước khi bước vào giai đoạn tranh tụng chính thức.

Phía Mỹ viện dẫn các quy định nội luật như Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 khi thực hiện các biện pháp thuế quan nói trên đối với Brazil./.

