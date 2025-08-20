Mỹ đồng ý đàm phán với Brazil về áp thuế

AFP đưa tin Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Brazil về việc tham gia đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil.

Động thái này diễn ra sau khi Brazil tiếp cận WTO vào đầu tháng Tám, phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tăng thuế đối với hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ, bao gồm các mặt hàng chủ lực như càphê, thịt bò và đường.

Việc áp thuế cao kỷ lục này được cho là hành động trừng phạt của ông Trump nhằm vào Brazil, sau khi nước này tiến hành điều tra cựu Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro về cáo buộc âm mưu đảo chính - điều mà ông Trump gọi là "cuộc săn phù thủy" nhằm vào đồng minh của mình.

Lệnh áp thuế của ông Trump cũng cáo buộc rằng các chính sách và hành động gần đây của chính phủ Brazil đe dọa đến nền kinh tế, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo công văn đề ngày 15/8 được đăng tải trên website của WTO, phái đoàn Mỹ tại đây khẳng định: "Mỹ chấp nhận yêu cầu tham vấn của Brazil" và "sẵn sàng thảo luận với các quan chức từ phái đoàn của quý vị về thời điểm phù hợp cho các cuộc tham vấn."

Tuy nhiên, phía Mỹ cũng nhấn mạnh rằng một số vấn đề Brazil nêu ra "liên quan đến an ninh quốc gia không thuộc phạm vi xem xét hoặc không thể giải quyết thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO."

Khác với hầu hết các quốc gia bị Mỹ áp thuế trả đũa, Mỹ đang duy trì thặng dư thương mại với Brazil, chứ không phải thâm hụt.

Trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva từng thông báo sẽ triển khai một chiến dịch thương mại toàn cầu nhằm tìm kiếm thị trường mới, thay thế xuất khẩu sang Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt thương mại của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/8, Cecafé - Hội đồng các nhà xuất khẩu càphê Brazil - đã gửi thư chính thức tới Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), đề nghị loại càphê Brazil khỏi danh sách sản phẩm bị áp thuế 50% theo quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Trong văn bản, Cecafé nhấn mạnh Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác thương mại thiết yếu của Mỹ trong ngành hàng này.

Hiện càphê Brazil chiếm hơn 30% thị phần tiêu thụ tại Mỹ, khiến nước này trở thành nhà cung cấp lớn nhất. Mỹ cũng là khách hàng số một của càphê Brazil, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Cecafé, việc áp thuế có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu càphê Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu từ Brazil.

Riêng ngành càphê chiếm hơn 8% giá trị toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm Mỹ.

Cecafé cho rằng việc duy trì mức thuế quan cao sẽ gây tác động dây chuyền, làm tăng giá thành, ảnh hưởng đến lạm phát và cuối cùng người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu chi phí./.

