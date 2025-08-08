Ấn Độ và Brazil bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chính sách thuế quan của Mỹ

Ngày 7/8, Phủ Tổng thống Brazil cho biết Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác thương mại và ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp thuế bổ sung 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ trong vòng 3 tuần, nâng mức thuế lên 50%, bằng với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt đối với hàng hóa Brazil. Hiện nay, Brazil và Ấn Độ là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chính sách bảo hộ thương mại của Nhà Trắng.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tác động của các mức thuế này, tình hình kinh tế toàn cầu và những hướng hợp tác khả thi trong tương lai.

Một trong những mục tiêu trọng tâm được đề ra là nâng kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên đã đồng ý mở rộng phạm vi thỏa thuận thương mại giữa Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Ấn Độ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quốc phòng, y tế, chuyển đổi số và khoáng sản, bên cạnh trao đổi thông tin về các hệ thống thanh toán kỹ thuật số PIX của Brazil và UPI của Ấn Độ.

Việc tích hợp hai nền tảng này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại song phương trong một bối cảnh tài chính kết nối hơn.

Ngoài ra, Tổng thống Lula da Silva xác nhận sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vào đầu năm sau. Để chuẩn bị cho chuyến thăm, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin dự kiến sẽ đến New Delhi vào tháng 10 để tham dự Cơ chế Giám sát Thương mại.

Phái đoàn Brazil sẽ bao gồm các bộ trưởng, doanh nhân và quan chức phụ trách lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Thủ tướng Modi cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông đánh giá cao cuộc đối thoại với Tổng thống Lula da Silva và hai nước cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump đang sử dụng thuế quan như một công cụ trong chính sách đối ngoại.

Trên kênh truyền hình Fox News, khi được hỏi liệu Mỹ có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc hay không, ông Bessent cho biết Tổng thống Trump vẫn đang để ngỏ khả năng này.

Trong bối cảnh mức thuế đối ứng mới chính thức được triển khai ngày 7/8, Chính phủ Nhật Bản ngày 8/8 cho biết Trưởng đoàn đàm phán thuế quan nước này, ông Ryosei Akazawa, đã kêu gọi chính quyền Mỹ sửa đổi sắc lệnh tổng thống về thuế quan thông qua các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Mỹ ở Washington.

Cụ thể, ông Akazawa đã có cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và 30 phút với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong ngày 7/8 (giờ Mỹ).

Tại các cuộc gặp, ông Akazawa đã kêu gọi phía Mỹ ban hành sắc lệnh tổng thống để giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo thỏa thuận hồi tháng trước, Mỹ đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Nhật Bản xuống còn 15%, so với mức tổng cộng 27,5% trước đó, song thời điểm thực hiện việc giảm thuế vẫn chưa được công bố./.

Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thu 50 tỷ USD từ thuế quan Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia.