Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ đồng loạt áp thuế mới, thương mại toàn cầu đối mặt sóng gió.

Ngân hàng TW Anh ‘mạnh tay’ hạ lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp đe dọa áp thuế chip của Mỹ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV