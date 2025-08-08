Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Mỹ đồng loạt áp thuế mới, thương mại toàn cầu đối mặt sóng gió

Các mức thuế mới từ Mỹ với loạt nền kinh tế lớn cho thấy chiến lược cứng rắn chưa có hồi kết của Tổng thống Trump – khiến thị trường toàn cầu thêm phần bất ổn.

PV
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ đồng loạt áp thuế mới, thương mại toàn cầu đối mặt sóng gió.

Ngân hàng TW Anh ‘mạnh tay’ hạ lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp đe dọa áp thuế chip của Mỹ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
#thuế Mỹ #thương mại toàn cầu #Chiến tranh thương mại #Tổng thống Trump #lãi suất ngân hàng Anh #thị trường chứng khoán châu Á #áp thuế chip Mỹ #kinh tế toàn cầu #biến động tài chính #bất ổn thị trường Ấn Độ Brazil Mỹ

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Podcast mới nhất