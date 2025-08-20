Tập đoàn vũ khí Brazil "chạy" sang Mỹ để tránh thuế quan

Tập đoàn Taurus - nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Brazil đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil.

Động thái này buộc tập đoàn phải có những điều chỉnh chiến lược quan trọng trong hoạt động sản xuất.



Theo thông tin từ báo Valor Econômico, tác động của chính sách thuế mới đã khiến Taurus phải cho công nhân tại nhà máy ở Sao Leopoldo, bang Rio Grande do Sul tạm nghỉ việc. Đây là cơ sở chuyên lắp ráp súng trường cho Công ty Đạn dược Brazil (CBC), một đơn vị thành viên của tập đoàn, với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ.



Quy mô hoạt động của nhà máy Sao Leopoldo khá ấn tượng với công suất đạt 7.000 khẩu súng mỗi ngày, sử dụng gần 3.000 lao động. Đáng chú ý, khoảng 80% sản lượng của cơ sở này được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, với mức thuế mới được áp dụng, ban lãnh đạo công ty nhận định hoạt động xuất khẩu gần như không còn khả thi.



Để ứng phó với tình hình này, Taurus đã công bố kế hoạch chuyển dịch dây chuyền lắp ráp chính sang Mỹ. Dự kiến từ tháng 9, khoảng 900 trong tổng số 1.200 khẩu súng mỗi ngày phục vụ thị trường Mỹ sẽ được sản xuất tại nhà máy đặt tại quốc gia này. Hiện Taurus đang vận hành ba nhà máy tại Brazil, Ấn Độ và Mỹ./.

Ấn Độ và Brazil bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chính sách thuế quan của Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp thuế bổ sung 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ trong vòng 3 tuần, nâng mức thuế lên 50%, bằng với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt đối với hàng hóa Brazil.