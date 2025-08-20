Đậu tương Mỹ lao đao khi Trung Quốc chuyển hướng sang Brazil

Hiệp hội Đậu tương Mỹ (ASA) ngày 19/8 đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nhằm đảm bảo các hợp đồng mua đậu tương quy mô lớn.

Hiệp hội cảnh báo ngành nông nghiệp Mỹ có thể chịu hậu quả kinh tế nghiêm trọng lâu dài nếu Trung Quốc tiếp tục quay lưng với nông sản Mỹ.

Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới - hiện đang tăng cường mua hàng từ Brazil trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ và các cuộc đàm phán chưa có kết quả.

Nước này đến nay vẫn chưa ký các hợp đồng mua trước từ vụ mùa sắp thu hoạch của Mỹ, một sự chậm trễ bất thường khiến giới thương nhân và nông dân lo ngại.

Bức thư của ASA gửi Tổng thống Trump nêu rõ: “Người trồng đậu tương đang chịu áp lực tài chính nặng nề. Giá bán liên tục giảm, trong khi chi phí đầu vào và máy móc lại tăng mạnh. Nông dân Mỹ không thể trụ vững nếu tranh chấp thương mại với khách hàng lớn nhất kéo dài.”

Theo ASA, việc Trung Quốc chuyển sang mua đậu tương từ Brazil có thể khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD.

Trong niên vụ 2023-2024, Trung Quốc chiếm tới 54% lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ, tương đương kim ngạch 13,2 tỷ USD. Năm nay, lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 7/2025 đã đạt mức cao kỷ lục.

Giá đậu tương Mỹ từng tăng mạnh sau khi ông Trump ngày 11/8 đăng trên mạng xã hội Truth Social lời kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua đậu tương. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho rằng mức tăng này khó khả thi.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về nội dung bức thư này./.

