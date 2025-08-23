Thuế quan của Mỹ: Brazil bổ sung tiền hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 22/8, Ngân hàng Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc gia Brazil (BNDES) thông báo triển khai thêm một gói tín dụng trị giá 10 tỷ real (khoảng 1,85 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% mà Mỹ vừa áp đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.

Biện pháp này bổ sung cho kế hoạch mang tên "Chủ quyền Brazil" do Chính phủ liên bang công bố gần đây, với tổng quy mô tín dụng 40 tỷ real (khoảng 7,4 tỷ USD). Theo đó, 30 tỷ real (5,55 tỷ USD) lấy từ Quỹ Bảo lãnh Xuất khẩu (FGE) và 10.000 triệu real từ chính nguồn vốn của BNDES.

Theo thông báo, nguồn tín dụng này sẽ được sử dụng để tài trợ vốn lưu động, đầu tư đổi mới hoạt động sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị và mở rộng sang các thị trường mới. Riêng 30 tỷ real được phân bổ cho các doanh nghiệp "mất năng lực xuất khẩu một cách đột ngột," đồng thời có mức sụt giảm doanh thu trên 5%.

Ngoài ra, 22,5 tỷ real (khoảng 4,17 tỷ USD) sẽ được dành cho việc cấp bảo lãnh thông qua các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Một trong những điều kiện để tiếp cận nguồn vốn là doanh nghiệp phải duy trì số lượng lao động trung bình, căn cứ trên hồ sơ chính thức trước và sau khi vay, với thời gian ân hạn 4 tháng.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch BNDES Aloizio Mercadante so sánh tác động kinh tế của đợt "siêu thuế" này với những khủng hoảng trước đây, như đại dịch COVID-19 hay thảm họa môi trường tại bang Rio Grande do Sul. Ông nhấn mạnh: "Điểm khác biệt là lần này ảnh hưởng lan rộng trên toàn quốc và gây ra thiệt hại đáng kể về doanh thu, đặc biệt đối với các nhà xuất khẩu sang Mỹ."

Theo Bộ Tài chính Brazil, biện pháp của Washington áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil từ ngày 6/8 vừa qua ảnh hưởng tới gần 700 mặt hàng, chiếm khoảng 44% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2024./.

