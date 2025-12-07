Quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo quy định của EU làm xói mòn quan hệ NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau vừa đưa ra cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) theo đuổi chương trình nghị sự xanh và thực thi các quy tắc công nghệ chống lại các công ty Mỹ đang làm xói mòn liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 6/12, ông Christopher Landau cho rằng các nước châu Âu không thể vừa trông cậy vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho chính họ, đồng thời lại chủ động làm suy yếu an ninh của chính nước Mỹ thông qua EU.

Ông Landau cũng cảnh báo lập trường quản lý của EU có thể gây tổn hại đến an ninh và các giá trị chung của phương Tây.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt khoản tiền phạt 120 triệu euro (khoảng 140 triệu USD) đối với nền tảng X vì vi phạm các quy tắc minh bạch của EU vào đầu tuần này.

Đây là khoản tiền phạt đầu tiên mà Ủy ban châu Âu áp dụng đối với X theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giám sát các công ty công nghệ lớn.

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu X và là người ủng hộ quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), đã đe dọa trả đũa và kêu gọi "giải tán EU."

Trong một bài đăng riêng rẽ cùng ngày, ông Landau nhận định khoản tiền phạt đó chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" và rằng EU đã liên tục làm tổn hại uy tín của mình với Mỹ bằng cách tập trung vào các chính sách mà ông cho là bất lợi cho lợi ích của Mỹ.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance cảnh báo EU không nên "tấn công" các công ty Mỹ thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm duyệt.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng mức phạt 140 triệu USD không chỉ là cuộc tấn công vào X, mà còn là cuộc tấn công vào các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý châu Âu cho biết đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời cho biết đã phạt X vì thiếu minh bạch trong hồ sơ quảng cáo và từ chối cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu công khai./.

Tổng Thư ký NATO xoa dịu đồng minh về cam kết của Mỹ Tổng Thư ký NATO xoa dịu đồng minh về cam kết của Mỹ, Ủy ban châu Âu công bố giải pháp hỗ trợ nhu cầu tài chính của Ukraine