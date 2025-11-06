NATO trấn an đồng minh sau quyết định điều chỉnh lực lượng của Mỹ

Thế giới

Tổng Thư ký Mark Rutte khẳng định việc Mỹ rút bớt quân khỏi Romania chỉ là điều chỉnh bình thường, đồng thời tái khẳng định NATO luôn sẵn sàng bảo vệ sườn phía Đông và an ninh châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong chuyến thăm Romania ngày 5/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã tìm cách trấn an những lo ngại liên quan việc Mỹ rút một phần lực lượng luân phiên tại nước này, khẳng định Washington vẫn cam kết bảo vệ sườn phía Đông của liên minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Romania Nicușor Dan, ông Rutte nhấn mạnh việc điều chỉnh thế trận lực lượng của Mỹ “không phải là điều bất thường.”

Ông nói thêm ngay cả với sự điều chỉnh này, quy mô lực lượng của Mỹ ở châu Âu vẫn lớn hơn so với nhiều năm qua. Số lượng binh sỹ Mỹ hiện nay vẫn cao hơn so với trước năm 2022.

Ông Rutte nhận định: “Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đang quá quan trọng hóa việc rút quân.”

Tuần trước, Mỹ thông báo sẽ rút một lữ đoàn luân phiên đang đóng quân tại Romania và không thay thế, cho rằng đây là “một dấu hiệu tích cực về năng lực và trách nhiệm gia tăng của châu Âu.”

Washington khẳng định vẫn duy trì “sự hiện diện mạnh mẽ” trên toàn châu Âu và có đủ khả năng thực hiện các cam kết của mình trong khuôn khổ NATO.

Hiện, Mỹ duy trì từ 80.000 đến 100.000 binh sỹ triển khai khắp châu Âu tùy theo hoạt động và kế hoạch tập trận.

Người đứng đầu NATO khẳng định toàn bộ liên minh đã có kế hoạch sẵn sàng bảo vệ các quốc gia tiền tuyến.

Điều này bao gồm chiến dịch Eastern Sentry (Lính gác phía Đông), được phát động giữa tháng Chín nhằm ứng phó các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái tại một số nước thành viên, cũng như các kế hoạch nhằm bảo đảm NATO sẽ “bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ đồng minh.”

Ông Rutte cho biết thêm cuộc tập trận Dacian Fall tổ chức trong tháng 11 tại Romania và Bulgaria, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sỹ từ 10 quốc gia NATO, là minh chứng cho khả năng huy động lực lượng của liên minh nhằm bảo vệ Romania và sườn phía Đông./.

