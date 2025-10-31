Mỹ xem xét rút bớt quân khỏi một số nước châu Âu vào cuối năm 2025

Ngày 31/10, truyền thông châu Âu đưa tin Mỹ có kế hoạch rút một phần lực lượng quân sự khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia vào giữa tháng 12, sau khi có thông tin về các động thái tương tự ở Romania.

Tờ Kiev Post dẫn lời hai quan chức phương Tây am hiểu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đối tác châu Âu cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét một đợt rút quân khiêm tốn, một phần do đánh giá rằng lực lượng lục quân châu Âu hiện đã được chuẩn bị tốt hơn trước.

Trong bối cảnh này, các nguồn tin mô tả việc điều chỉnh một phần sự hiện diện của Mỹ trên lục địa này là "phù hợp."

Theo nguồn tin của Kiev Post, Mỹ cũng đã thông báo cho các đồng minh rằng việc rút quân có thể tiếp tục vào năm 2026 sau khi hoàn thành đợt triển khai luân phiên hiện tại.

Tuy nhiên, Washington đảm bảo rằng sự hiện diện quân sự của họ tại Ba Lan và các quốc gia Baltic sẽ không thay đổi.

Trước đó, hôm 29/10, Bộ Quốc phòng Romania cho biết Romania và các đồng minh NATO đã được thông báo về việc Mỹ cắt giảm quân số tại châu Âu. Các quan chức cho biết quy mô giảm quân số sẽ không vượt quá "một tiểu đoàn."

Mỹ đã tăng đáng kể lực lượng quân sự và hệ thống phòng không tại Romania sau khi xung đột Ukraine bùng phát, một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía Đông của NATO./.

