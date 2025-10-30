Ba Lan tuyên bố 2 lần chặn máy bay trinh sát Nga trên biển Baltic

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 30/10 thông báo các tiêm kích MiG-29 của nước này đã chặn một máy bay trinh sát Nga trên biển Baltic, đánh dấu vụ việc thứ hai trong tuần.

Trước đó, quân đội Ba Lan thông báo hôm 29/10, tiêm kích nước này đã chặn một máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát đáp.

Các quốc gia ở sườn Đông NATO vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ xâm phạm không phận, đặc biệt sau sự kiện hồi tháng Chín khi 3 máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút, chỉ vài ngày sau khi hơn 20 thiết bị bay không người lái Nga đi vào không phận Ba Lan./.

Ba Lan đóng cửa 2 sân bay để phục vụ hoạt động quân sự Hai sân bay tại Radom và Lublin của Ba Lan đã phải tạm ngừng hoạt động ngày 29/10 để phục vụ hoạt động quân sự, trong bối cảnh khu vực phía Đông nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.