Bỉ điều tra UAV xâm nhập căn cứ quân sự, NATO nâng cảnh báo

Ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken thông báo cảnh sát nước này đang điều tra vụ phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện trên căn cứ không quân Kleine Brogel ở Đông Bắc Bỉ, sau một loạt vụ việc tương tự tại các khu vực quân sự trong nước.

Theo Bộ trưởng Francken, UAV này không phải bay nhầm mà là “hành động có chủ đích” nhằm vào căn cứ, và dù lực lượng chức năng điều động trực thăng, xe cảnh sát và hệ thống gây nhiễu tín hiệu, thiết bị vẫn không bị vô hiệu hóa.

Ông kêu gọi chính phủ tăng chi cho các hệ thống phòng thủ chống UAV.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra, đồng thời các bộ trưởng sẽ thảo luận về vụ việc trong tuần này.

Trước đó, các UAV cũng xuất hiện tại các căn cứ quân sự ở Đông Nam Bỉ và Elsenborn, gần biên giới Đức.

Sự việc khiến các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt trong tình trạng báo động cao, sau nhiều vụ xâm nhập không phận gần sân bay và khu vực nhạy cảm tại Copenhagen (Đan Mạch), Munich (Đức) và vùng Baltic./.

