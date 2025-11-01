Đức: Sân bay Berlin Brandenburg gián đoạn hoạt động gần 2 giờ do phát hiện UAV

Ngày 31/10, các chuyến bay tại sân bay Berlin Brandenburg đã bị tạm ngừng gần 2 giờ do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định.

Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ việc tương tự đang xảy ra tại nhiều nước châu Âu.

Theo người phát ngôn của sân bay, các chuyến cất và hạ cánh bị đình chỉ từ 20h08 (2h08 ngày 1/11 giờ Việt Nam) đến 21h58, và hàng loạt chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác của Đức trong thời gian tạm đóng cửa.

Sau đó, lệnh cấm bay đêm tại Berlin cũng được nới lỏng tạm thời nhằm giảm thiểu tác động đối với hoạt động hàng không.

Cảnh sát bang Brandenburg xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc và đã triển khai một xe tuần tra cùng một trực thăng để điều tra.

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát, họ đã phát hiện UAV nhưng chưa xác định được người điều khiển.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ UAV xuất hiện liên tục được ghi nhận trên các căn cứ quân sự, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Đức.

Đầu tháng 10, một số UAV xuất hiện trên bầu trời thành phố Munich đã 2 lần khiến sân bay của thành phố phải đóng cửa, làm hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt do chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã kêu gọi các biện pháp mới đối phó với mối đe dọa này, trong đó có việc tăng cường năng lực phát hiện, đánh giá và bắn hạ nếu cần thiết./.

