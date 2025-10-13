Nga bắn hạ hơn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua

Trong suốt đêm 11 và rạng sáng 12/10, lưới điện của Ukraine đã bị tấn công, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trước mùa Đông.

Thống đốc vùng Kiev, ông Mykola Kalashnyk, cho biết 2 nhân viên của DTEK - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine đã bị thương trong các cuộc không kích vào 1 trạm biến áp.

Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng tại các vùng Donetsk, Odesa và Chernihiv cũng bị tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần qua, đã có hơn 3.100 máy bay không người lái, 92 tên lửa và khoảng 1.360 quả bom lượn phóng vào nước này.

Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk nếu xung đột giữa Nga và UKraine không được giải quyết.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị được cung cấp tên lửa Tomahawk trong cuộc điện đàm ngày 11/10, khi hai bên thảo luận việc bổ sung nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc cung cấp Tomahawk sẽ là "một bước leo thang mới" trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết có thể sẽ trao đổi với phía Nga trước khi đưa ra quyết định về việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

Phát biểu trong chương trình Sunday Briefing" của kênh Fox News, ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ chỉ sử dụng tên lửa Tomahawk của Mỹ cho các mục tiêu quân sự và không nhằm vào dân thường ở Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến quan hệ Moskva-Washington./.

