Nga: Thỏa thuận tại Alaska là "kim chỉ nam" giải quyết xung đột với Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 12/10 nói rằng thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại bang Alaska của Mỹ hồi tháng Tám vừa qua được xem là “kim chỉ nam” định hướng cho nỗ lực của hai nước trong việc tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Ushakov đưa ra ý trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin thuộc truyền hình nhà nước Nga.

Ông Ushakov cho rằng các nội dung thỏa thuận đạt được tại Alaska tạo cơ sở cho giải pháp hòa bình ở Ukraine và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy thực hiện thỏa thuận này.

Ngoài ra, ông Ushakov cũng lưu ý rằng Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc, thường xuyên trao đổi và phối hợp công việc qua các kênh.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định lập trường của Nga sẵn sàng hướng tới giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Ông cho biết Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh các bên cần tiến hành đối thoại, nhưng các nước châu Âu và Ukraine dường như vẫn chưa thể hiện thiện chí ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Peskov cũng đề cập đến quan ngại của Nga trước thông tin về khả năng Mỹ xem xét cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

“Vấn đề liên quan đến tên lửa Tomahawk là mối quan ngại đặc biệt của chúng tôi, như Tổng thống Vladimir Putin đã nêu trước đó,” người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Phía Nga đánh giá tên lửa Tomahawk có sức công phá lớn song chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện trên chiến trường. Hiện Điện Kremlin đang theo dõi sát những tuyên bố và quyết định của Mỹ liên quan đến loại vũ khí này.

Trước đó, hôm 6/10, Tổng thống Trump cho biết ông muốn làm rõ với phía Ukraine về việc sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trước khi quyết định có cung cấp cho Kiev hay không, bởi ông không muốn làm leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông “đã phần nào có quyết định về vấn đề này," nhưng chưa công bố chi tiết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm ngày 11/10 với người đồng cấp Mỹ, trong đó ông kêu gọi Tổng thống Trump đóng vai trò trung gian cho hòa bình tại Ukraine tương tự như cách đã làm ở Trung Đông./.

