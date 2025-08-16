3 giờ họp kín thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska, nền hòa bình cho Ukraine vẫn bỏ ngỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại Anchorage, Alaska, tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo, sau gần ba giờ gặp gỡ kín, đã phát biểu trước báo chí nhưng không trả lời câu hỏi./.
