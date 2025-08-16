3 giờ họp kín thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska, nền hòa bình cho Ukraine vẫn bỏ ngỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp kín gần 3 giờ tại Alaska, bàn về hòa bình Ukraine nhưng chưa đạt thỏa thuận cuối cùng, chỉ ghi nhận một số tiến triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại Anchorage, Alaska, tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo, sau gần ba giờ gặp gỡ kín, đã phát biểu trước báo chí nhưng không trả lời câu hỏi./.

