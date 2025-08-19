Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Hội nghị Alaska thổi bùng làn sóng kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine

Cuộc gặp lịch sử tại Alaska lập tức tạo hiệu ứng dây chuyền: Nhiều lãnh đạo thế giới tán thành đối thoại, trong khi Nhà Trắng chuẩn bị đón Zelensky và EU cho cuộc đàm phán được chờ đợi nhất năm.

PV
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hội nghị Alaska thổi bùng làn sóng kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine.

Hamas đồng ý với đề xuất mới về trao đổi con tin và ngừng bắn tại Gaza.

Trả đũa ngoại giao giữa Israel và Australia.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
#Hội nghị Alaska #Chấm dứt chiến tranh Ukraine #Đối thoại quốc tế Ukraine #Hội nghị quốc tế về Ukraine #Hành động ngoại giao Ukraine #Chính sách đối ngoại Ukraine #Xung đột Ukraine và thế giới #Hợp tác quốc tế Ukraine #Chính sách Mỹ và Ukraine #Chấm dứt xung đột Ukraine Mỹ Nga Ukraine

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất