Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hội nghị Alaska thổi bùng làn sóng kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine.

Hamas đồng ý với đề xuất mới về trao đổi con tin và ngừng bắn tại Gaza.

Trả đũa ngoại giao giữa Israel và Australia.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV