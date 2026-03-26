Pháp nâng cấp phái bộ Palestine thành Đại sứ quán

Pháp đã chính thức nâng cấp quy chế phái bộ Palestine tại nước này lên cấp Đại sứ quán, bước đi cụ thể đầu tiên sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9/2025.

Ngày 25/3, bà Hala Abou Hassira đã trình Quốc thư lên Tổng thống Emmanuel Macron với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine, chính thức đánh dấu việc nâng cấp phái bộ Palestine tại Paris thành Đại sứ quán.

Phát biểu sau lễ trình Quốc thư tại Điện Élysée (Phủ tổng thống Pháp), bà Hala Abou Hassira, nhấn mạnh đây là “thời khắc lịch sử,” thể hiện sự ghi nhận đối với quyền lợi và những hy sinh của người dân Palestine.

Việc nâng cấp quy chế này là hệ quả trực tiếp từ tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9/2025, trong bối cảnh Pháp từng trải qua nhiều tháng cân nhắc và chịu sức ép từ phía Israel - nước phản đối mạnh mẽ động thái này.

Theo quy định của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, đội ngũ ngoại giao Palestine tại Paris dự kiến sẽ sớm được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao tương ứng với quy chế Đại sứ quán.

Tuy nhiên, Pháp hiện chưa nâng cấp đại diện ngoại giao của mình tại Palestine. Hiện chức năng này vẫn do Tổng lãnh sự quán Pháp tại Jerusalem đảm nhiệm trên thực tế, vừa cung cấp dịch vụ lãnh sự cho người dân Israel, vừa đóng vai trò kênh ngoại giao với các thể chế Palestine tại Ramallah, vùng Bờ Tây.

Giới chức Pháp cho rằng việc mở Đại sứ quán tại Ramallah có thể làm gia tăng căng thẳng với Israel, quốc gia không công nhận yêu cầu của Palestine đối với Jerusalem và coi toàn bộ thành phố này là thủ đô.

Động thái nâng cấp quy chế diễn ra trong bối cảnh triển vọng nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn hết sức bế tắc.

Sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023, Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề sau hơn 2 năm xung đột, trong khi tình hình tại Bờ Tây tiếp tục xấu đi do các hoạt động chiếm đất và mở rộng khu định cư.

Theo Đại sứ Hala Abou Hassira, quyết định của Pháp được đưa ra trong “thời điểm đặc biệt khó khăn” đối với người dân Palestine, nhưng càng làm nổi bật ý nghĩa của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và truyền thống ngoại giao của Pháp./.

Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng của các bên Pháp công nhận Nhà nước Palestine, thúc đẩy hòa bình Trung Đông, trong khi Mỹ cảnh báo về hậu quả của việc này đối với các đồng minh.