Pháp công nhận Nhà nước Palestine, dư luận thế giới lên tiếng

Theo AFP, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22/9 tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine - quyết định được mong chờ từ lâu, khẳng định động thái này nhằm phục vụ lợi ích hòa bình, bất chấp sự chỉ trích từ Israel và Mỹ.

Phát biểu tại Liên hợp quốc, ông Macron nói: “Pháp hôm nay công nhận Nhà nước Palestine,” trong khi phái đoàn Palestine đứng lên hoan nghênh.

Ông Macron nhấn mạnh quyết định này thể hiện sự ủng hộ “hòa bình giữa nhân dân Israel và Palestine.”

Theo báo Times of Israel ngày 22/9, chính quyền Palestine hoan nghênh việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức công nhận nhà nước Palestine là một “quyết định lịch sử và dũng cảm.”

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine khẳng định: “Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc Cộng hòa Pháp công nhận Nhà nước Palestine, coi đây là một quyết định lịch sử và dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước.”

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan kêu gọi tất cả các quốc gia noi gương các nước phương Tây và công nhận nhà nước Palestine.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Faisal bin Farhan tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khác thực hiện bước đi lịch sử tương tự, có tác động lớn đến việc hỗ trợ các nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước."

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Yvette Cooper tuyên bố bà đã cảnh báo Israel không được sáp nhập các phần của Bờ Tây để trả đũa việc Anh công nhận nhà nước Palestine.

Phát biểu với BBC ngày 22/9, khi hỏi liệu bà có lo ngại Israel sẽ lấy tuyên bố này làm cớ để sáp nhập các phần của Bờ Tây hay không, bà Cooper khẳng định đã nói rõ với người đồng cấp Israel rằng ông và chính phủ của mình không được làm điều đó.

Bà nói: “Chúng tôi đã rõ ràng rằng quyết định này được đưa ra nhằm tôn trọng an ninh cho cả Israel và người Palestine. Đây là việc bảo vệ hòa bình, công lý và đặc biệt là an ninh cho Trung Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với mọi bên trong khu vực để đạt được mục tiêu này”./.

Mỹ: Các đồng minh công nhận Nhà nước Palestine chỉ "mang tính hình thức" Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ ưu tiên của Mỹ là giải cứu con tin, đảm bảo an ninh cho Israel và hướng tới hòa bình, thịnh vượng cho toàn khu vực, những điều chỉ có thể đạt khi không còn Hamas.