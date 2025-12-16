Saudi Arabia đột ngột rút quân khỏi Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 15/12, quân đội Saudi Arabia đã rút quân khỏi trụ sở của lực lượng liên quân Arab hỗ trợ chính quyền Yemen được quốc tế công nhận tại thành phố Aden.

Việc rút quân của Saudi Arabia kéo dài khoảng 10 ngày, trong đó các sỹ quan và binh lính nước này sẽ rút khỏi Aden bằng đường không trong khi các phương tiện bọc thép, vũ khí, hệ thống liên lạc và thiết bị quân sự sẽ được vận chuyển bằng đường bộ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Saudi Arabia đột ngột rút quân khỏi Aden sau khi các lực lượng thuộc nhóm ly khai tại Yemen giành quyền kiểm soát các tỉnh Hadhramaut và Al Mahrah ở miền Đông Yemen.

Trong tháng này, các lực lượng liên minh với phe ly khai ở miền Nam Yemen cũng đã giành quyền kiểm soát các mỏ dầu ở Al Masilah./.

