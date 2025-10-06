Chính quyền Yemen bắt giữ tàu chở trang thiết bị quân sự cung cấp cho Houthi

Ngày 5/10, Hải quân Yemen đã bắt giữ một tàu chở các vật liệu dùng để chế tạo thiết bị bay không người lái, chất nổ và tên lửa ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này.

Con tàu bị chặn lại gần tỉnh Lahj khi đang trên đường đến các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.



Theo một quan chức an ninh của Chính phủ Yemen, con tàu chở một số lượng lớn linh kiện quân sự nhạy cảm, bao gồm pin và các bộ phận của hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái, được ngụy trang bên trong các vật liệu ống nước nhằm tránh bị phát hiện.

Được biết, lô hàng này thuộc về một mạng lưới lớn cung cấp trang thiết bị quân sự cho lực lượng Houthi.



Có 3 nghi phạm đã bị bắt giữ và số vật liệu bị thu giữ đã được chuyển đến các đơn vị an ninh tại thành phố cảng Aden ở miền Nam để kiểm tra.

Giới chức Yemen đã nhiều lần cáo buộc lực lượng Houthi nhận vũ khí và linh kiện thiết bị bay không người lái qua các tuyến hàng hải dọc Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Phía Houthi chưa bình luận về các thông tin trên./.

Houthi xác nhận tấn công tàu chở hàng Hà Lan tại Vịnh Aden Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 1/10 thừa nhận đứng sau vụ tấn công tàu hàng Hà Lan MV Minervagracht ở Vịnh Aden hôm 29/9, khiến tàu bốc cháy và 2 người bị thương.