Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa vào một tàu chở dầu trên Biển Đỏ

Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào tàu chở dầu trên Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng giữa Yemen, Israel và các bên liên quan trong khu vực.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/9, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa vào một tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Theo Houthi, con tàu treo cờ Liberia và đã bị tên lửa bắn trúng.

Tuy nhiên, theo thông tin trước đó một ngày của công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey, một tàu chở dầu treo cờ Liberia và thuộc sở hữu của Israel đã báo cáo có một vụ nổ xảy ra gần con tàu khi tàu đang di chuyển ở khu vực phía Tây Nam cảng Yanbu của Saudi Arabia (Arập Xêút) trên Biển Đỏ.

Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) - đơn vị giám sát khu vực - cũng xác nhận con tàu không bị bắn trúng và toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn. Hiện tàu vẫn đang tiếp tục hành trình.

Từ năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công nhiều tàu thuyền trên Biển Đỏ mà họ cho là có liên quan đến Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Hamas cũng như người dân Palestine ở Dải Gaza.

Sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ gần đây, Houthi đã giảm bớt các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ nhưng vẫn bảo lưu việc tấn công các mục tiêu của Israel.

Vài ngày gần đây, căng thẳng giữa Houthi và Israel tiếp tục bị đẩy lên với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau từ cả hai phía, trong đó có vụ không kích của Israel vào thủ đô Sanaa của Yemen hôm 28/8 khiến nhiều thủ lĩnh cấp cao của Houthi thiệt mạng./.

