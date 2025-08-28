Thế giới

Trung Đông

Houthi tấn công sân bay của Israel bằng tên lửa siêu vượt âm

Lực lượng Houthi khẳng định cuộc tấn công đã khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn và khiến giao thông hàng không tại sân bay bị đình trệ.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 27/8 thông báo đã tấn công sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv và làm gián đoạn giao thông hàng không tại Israel.

Tuyên bố của Houhi cho biết lực lượng tên lửa của mình đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào sân bay Ben Gurion bằng tên lửa siêu vượt âm Palestine 2.

Lực lượng này cũng khẳng định cuộc tấn công đã khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn và khiến giao thông hàng không tại sân bay bị đình trệ.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn sau khi hệ thống còi báo động vang lên tại nhiều khu vực của nước này./.

#Sân bay Ben Gurion #Lực lượng Houthi #Lực lượng Houthi ở Yemen Israel
