Houthi tấn công sân bay của Israel bằng tên lửa siêu vượt âm

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 27/8 thông báo đã tấn công sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv và làm gián đoạn giao thông hàng không tại Israel.



Tuyên bố của Houhi cho biết lực lượng tên lửa của mình đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào sân bay Ben Gurion bằng tên lửa siêu vượt âm Palestine 2.

Lực lượng này cũng khẳng định cuộc tấn công đã khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn và khiến giao thông hàng không tại sân bay bị đình trệ.



Trong khi đó, quân đội Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn sau khi hệ thống còi báo động vang lên tại nhiều khu vực của nước này./.

Israel không kích Yemen: Dinh Tổng thống và trạm điện nằm trong tầm hỏa lực Chiều 24/8, Không quân Israel tiến hành loạt không kích Sanaa, nhắm vào Dinh Tổng thống, trạm điện và kho tên lửa Houthi, đáp trả vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel hôm 22/6.