Xung đột Israel-Hamas: Israel tiếp nhận hài cốt của 1 con tin chưa rõ danh tính

Ngày 3/12, Israel đã nhận được hài cốt của 1 con tin chưa rõ danh tính, do các nhóm vũ trang ở Dải Gaza bàn giao thông qua Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Israel phát tín hiệu có thể mở lại cửa khẩu Rafah nếu Phong trào Hồi giáo Hamas trao trả toàn bộ con tin còn sống và thi thể/hài cốt của những con tin đã chết.

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận hài cốt này đã được chuyển giao cho quân đội và đang được đưa tới phòng thí nghiệm pháp y quốc gia ở Tel Aviv để xác định danh tính.

Việc trao trả hài cốt là một phần quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, vốn yêu cầu Hamas thả 20 con tin còn sống và 28 thi thể/hài cốt con tin đã chết, để đổi lấy việc Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine và bàn giao hơn 300 thi thể người Palestine.

Cho đến nay, tất cả con tin còn sống đều đã được trả tự do, nhưng còn 2 con tin đã chết (gồm cảnh sát Israel Ran Gvili và công dân Thái Lan Sudthisak Rinthalak) vẫn chưa được tìm thấy. Việc trao trả hài cốt lần này được cho là 1 trong 2 thi thể con tin cuối cùng.

Người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosian tuyên bố cửa khẩu Rafah sẽ được mở cả hai chiều khi tất cả con tin của Israel được trao trả.

Cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của quân đội Israel (COGAT) cho biết thêm cửa khẩu Rafah sẽ được mở trong những ngày tới để cho phép người Palestine sang Ai Cập, dưới sự giám sát của phái bộ Liên minh châu Âu.

Trước khi nổ ra xung đột Hamas-Israel, cửa khẩu Rafah là lối thoát trực tiếp duy nhất cho hầu hết người dân Gaza ra thế giới bên ngoài và là điểm nhập cảnh quan trọng cho viện trợ. Việc mở cửa trở lại là rất quan trọng vì ít nhất 16.500 bệnh nhân ở Gaza cần được chăm sóc y tế bên ngoài vùng lãnh thổ này.

Trong diễn biến liên quan, mặc dù lệnh ngừng bắn mong manh giữa Hamas và Israel bắt đầu từ ngày 10/10 vẫn được duy trì rộng rãi, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Al-Kuwaiti ở Khan Younis cho biết họ đã tìm thấy thi thể của 5 người Palestine, trong đó có 2 trẻ em, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào tối 3/12.

Quân đội Israel cho biết vụ không kích này nhằm nhằm đáp trả một cuộc tấn công vào binh lính Israel tại Rafah trước đó cùng ngày, khiến 5 binh sĩ bị thương.

Giới chức y tế tại Gaza cho biết đã có hơn 350 người Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực./.

