Thủ tướng Israel họp khẩn về việc Hamas trao trả không đúng thi thể con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao nhằm thảo luận về phản ứng của nước này trước việc phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Cuộc họp diễn ra chiều 28/10 theo giờ địa phương, có sự tham dự của các bộ trưởng cấp cao, cố vấn của Thủ tướng, cùng lãnh đạo các cơ quan an ninh.

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ có phản ứng phù hợp sau khi Hamas trao trả hài cốt không thuộc về những con tin Israel còn mất tích. Israel coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã ký.

Theo Thủ tướng Netanyahu, thực chất phần hài cốt mà Hamas bàn giao trong đêm 27/10 thuộc về con tin Ofir Tzarfati, người đã được quân đội Israel thu hồi thi thể từ sớm trong cuộc xung đột, chứ không phải một trong 13 con tin chưa được bàn giao.

Diễn đàn gia đình các con tin và người mất tích Israel cũng kêu gọi chính quyền “hành động dứt khoát” trong vấn đề này.

Trong khi đó, phía Hamas khẳng định vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn và đang nỗ lực tìm kiếm cũng như xác định danh tính các thi thể con tin. Hamas thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc này do thiếu thiết bị nhận dạng.

Người phát ngôn của Hamas, ông Hazem Qassem, cho biết việc tìm kiếm thi thể gặp nhiều trở ngại do mức độ tàn phá nghiêm trọng tại Dải Gaza. Tuy nhiên, "Hamas sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để bàn giao toàn bộ thi thể con tin trong thời gian sớm nhất có thể," ông nói.

Trong khi đó, theo kênh Asharq News của Saudi Arabia, Hamas thông báo với các nhà trung gian Arập rằng họ đang khai quật hài cốt của 7-9 con tin đã thiệt mạng.

Một quan chức cấp cao của Israel tiết lộ mọi biện pháp đáp trả của nước này đối với Hamas cần phải được Mỹ chấp thuận, do Mỹ là trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập đầu tháng này nhằm chấm dứt 2 năm giao tranh liên tục.

Các động thái trên diễn ra chỉ vài giờ trước hạn chót 48 giờ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, yêu cầu Hamas đẩy nhanh bàn giao thi thể các con tin, trong đó có 2 công dân Mỹ.

Trong những ngày gần đây, các máy móc hạng nặng từ Ai Cập, bao gồm xe ủi và thiết bị khai quật, đã được triển khai tới Gaza nhằm hỗ trợ tìm kiếm thi thể con tin. Hoạt động diễn ra tại Khan Younis ở phía Nam và Nuseirat ở trung tâm Gaza, dưới sự bảo vệ của các thành viên Hamas có vũ trang.

Cùng lúc, các đội cứu hộ Palestine vẫn đang tìm kiếm hàng nghìn người mất tích dưới đống đổ nát sau hai năm bị Israel oanh kích khiến phần lớn Dải Gaza bị phá hủy nghiêm trọng./.

Israel phối hợp với phong trào Hamas tìm kiếm thi thể con tin Hamas cho biết hiện chỉ còn 13 thi thể chưa được tìm thấy, trong đó có 10 người Israel, 1 người mất tích từ năm 2014, 1 công nhân Thái Lan và 1 người Tanzania.