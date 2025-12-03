Liban và Israel lần đầu đối thoại trực tiếp sau nhiều thập kỷ

Ngày 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Đây là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đã được thiết lập một năm trước trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.

Nguồn tin cho biết cuộc họp diễn ra tại trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Naqura, Liban, gần biên giới với Israel. Các nguồn tin cho biết thêm bà Morgan Ortagus, đặc phái viên Mỹ tại Liban, cũng đã tham dự cuộc họp.

Cho đến nay, Israel và Liban vẫn chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Trong một thông báo trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ cử một đại diện dân sự đến gặp các quan chức Liban, trong nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, Văn phòng của Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết phái đoàn của Beirut sẽ do cựu đại sứ tại Mỹ Simon Karam dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah, cũng như xây dựng quan hệ hòa bình giữa hai nước láng giềng, trong đó vấn đề giải giáp Hezbollah là trọng tâm.

Tuy nhiên, trong nhiều tuần qua, căng thẳng tại Liban đã gia tăng đáng kể.

Quân đội Israel (IDF) đẩy mạnh các cuộc tấn công vào mục tiêu Hezbollah dọc biên giới và sâu trong lãnh thổ Liban.

Đáng chú ý, Quân đội Israel ngày 23/11 đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Beirut, khiến Tham mưu trưởng Haytham Ali Tabatabai, một trong những nhân vật quân sự cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.

Sự việc được xem là bước leo thang đáng kể và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn, đặc biệt khi gần thời hạn tháng 12, thời điểm quân đội Liban phải hoàn thành giải giáp Hezbollah ở miền Nam nước này./.

