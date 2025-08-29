Thế giới

Không quân Israel không kích hàng loạt mục tiêu của Houthi tại Yemen

Truyền thông Arab cho biết đã có khoảng 10 đợt không kích diễn ra tại khu vực thủ đô Sanaa, đúng vào thời điểm thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi đang có bài phát biểu trên truyền hình.

Thanh Bình
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 28/8, Không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, đúng vào thời điểm thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi đang có bài phát biểu trên truyền hình.

Truyền thông Arab cho biết đã có khoảng 10 đợt không kích diễn ra tại khu vực thủ đô Sanaa. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm một địa điểm thuộc Dinh Tổng thống và một trại quân sự trung tâm của lực lượng Houthi tại Sanaa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cùng Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã trực tiếp theo dõi chiến dịch từ trụ sở IDF.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được báo cáo thường xuyên thông qua điện thoại bảo mật.

Đợt tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi IDF bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía Israel.

Trước đó, ngày 24/8, IDF cũng đã không kích các mục tiêu tại Sanaa, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo và cơ sở hạ tầng điện lực.

Trong vòng một tuần qua, lực lượng Houthi đã 2 lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, trong đó có vụ tấn công bằng tên lửa có gắn bom chùm.

Kể từ ngày 19/10/2023, lực lượng Houthi tại Yemen liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào Israel.

Đáp lại, Israel bắt đầu các đợt phản công từ tháng 7/2024 nhưng cho đến nay, các cuộc tấn công của Israel chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ phóng tên lửa và UAV từ Houthi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Houthi #UAV #không kích Israel Yemen
