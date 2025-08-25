Thế giới

Houthi lần đầu tiên tấn công Israel bằng tên lửa chùm

Một cuộc điều tra của không quân Israel cho thấy quả tên lửa được bắn vào Israel vào đêm 22/8 đã vỡ tan trên không trung, bắn ra một số đạn con từ bên trong.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi vào Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi vào Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Đài truyền hình KAN của Israel ngày 24/8 cho biết phong trào Houthi của Yemen đã lần đầu tiên bắn một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel.

Theo đài trên, một cuộc điều tra của không quân Israel cho thấy quả tên lửa được bắn vào Israel vào đêm 22/8 đã vỡ tan trên không trung, bắn ra một số đạn con từ bên trong.

Cuộc xung đột quân sự với Iran hồi tháng Sáu vừa qua cho thấy hệ thống phòng không của Israel có khả năng đánh chặn loại tên lửa này. Do đó, việc không đánh chặn được tên lửa Houthi hôm 22/8 đang được điều tra.

Phong trào Houthi, lực lượng kiểm soát miền Bắc Yemen và phần lớn bờ biển Biển Đỏ của Yemen, đã phóng hàng trăm tên lửa và phương tiện bay không người lái vào Israel kể từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu hồi tháng 10/2023.

Để đáp trả, quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích, đánh trúng nhiều mục tiêu ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen./.

