Houthi dùng tên lửa siêu vượt âm trả đũa vụ Israel tấn công nhà máy điện

Phong trào Houthi ở Yemen ngày 17/8 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào Sân bay quốc tế Ben Gurion, gần thành phố Tel Aviv, để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào Nhà máy điện Hezyaz ở thủ đô Sanaa (Yemen).

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah, người phát ngôn quân sự Houthi - ông Yahya Sarea - cho biết vụ tấn công bằng tên lửa đã đạt được mục tiêu, buộc hàng triệu người Israel phải “chạy đến nơi trú ẩn và sân bay phải tạm dừng hoạt động.”

Trong khi đó, quân đội Israel ra tuyên bố khẳng định đã đánh chặn một quả tên lửa được phóng từ Yemen, khiến còi báo động vang lên khắp trên toàn quốc. Tuy vậy, quân đội Israel không cung cấp thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - xác nhận quân đội nước này đã tấn công một mục tiêu cơ sở hạ tầng tại khu vực lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi ở Yemen, trong đó có một nhà máy điện ở phía Nam thủ đô Sanaa.

Chính quyền Sanaa thừa nhận tên lửa của Israel đã phá hủy các máy phát điện tại Nhà máy điện Hezyaz ở phía Nam thành phố này. Không có bất kỳ thương vong nào được ghi nhận. Nhà máy điện Hezyaz đã bị tấn công nhiều lần kể từ năm ngoái.

Houthi - lực lượng kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen - đã thực hiện nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Israel kể từ tháng 11/2023 để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Tuy vậy, hầu hết các tên lửa của Houthi đều bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn.

Israel đã đáp trả bằng những cuộc tập kích vào những khu vực do Houthi kiểm soát, nhắm vào các sân bay, nhà máy điện và hệ thống cảng ở 2 thành phố Sanaa và Hodeidah./.

Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Houthi ở Yemen Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ lực lượng nước này đã “tấn công sâu bên trong Yemen nhằm vào một cơ sở hạ tầng năng lượng” của Houthi, gần thủ đô Sanaa, song không nêu rõ địa điểm.