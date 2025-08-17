Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Houthi ở Yemen

Ngày 17/8, quân đội Israel thông báo đã không kích một “cơ sở hạ tầng năng lượng” tại Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát, coi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của nhóm này nhằm vào Israel trong thời gian diễn ra xung đột ở Gaza.

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ lực lượng nước này đã “tấn công sâu bên trong Yemen nhằm vào một cơ sở hạ tầng năng lượng” của Houthi, gần thủ đô Sanaa, song không nêu rõ địa điểm.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Masirah của Houthi dẫn nguồn phòng vệ dân sự cho biết nhà máy điện Haziz ở phía Nam Sanaa đã bị “tấn công.” Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Kể từ khi bùng phát xung đột tại Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel, đồng thời khẳng định hành động của họ là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.

Lực lượng này nối lại các cuộc tấn công từ tháng 3 sau khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza sau 2 tháng ngừng bắn.

Từ tháng 11/2023, lực lượng Houthi đã tấn công nhiều tàu thuyền bị cho là có liên hệ với Israel tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại Yemen, trong đó có các đợt không kích vào các cảng và sân bay thủ đô Sanaa, nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng này./.

