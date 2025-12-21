Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee ngày 21/12 khẳng định việc giải giáp phong trào Hamas tại Dải Gaza là mục tiêu “chắc chắn sẽ được thực hiện”, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn và hòa bình tại Gaza.



Trả lời phỏng vấn báo chí tại Jerusalem, Đại sứ Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza. Theo ông Huckabee, đây là điều kiện cốt lõi để tiến trình hòa bình tiếp tục được triển khai.



Đại sứ Mỹ đánh giá giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, có hiệu lực từ ngày 10/10, đã đạt được một số kết quả, bao gồm việc trao trả hầu hết các con tin, Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza, giảm mức độ giao tranh và mở rộng hoạt động viện trợ nhân đạo vào khu vực này.



Liên quan giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất, ông Huckabee cho biết Washington đang phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc thành lập một cơ chế an ninh và quản trị mới tại Gaza.

Theo đó, Hamas và các nhóm vũ trang khác sẽ không tham gia vào bộ máy điều hành dân sự tại vùng lãnh thổ này.



Đề cập khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia lực lượng an ninh quốc tế trong tương lai tại Gaza, Đại sứ Huckabee nhấn mạnh Israel có vai trò quan trọng trong việc xem xét thành phần tham gia, song không loại trừ khả năng các bên sẽ tìm kiếm những hình thức tham gia phù hợp của Ankara trong khuôn khổ chung.



Ngoài vấn đề Gaza, Đại sứ Huckabee cũng bày tỏ kỳ vọng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab theo khuôn khổ Hiệp định Abraham sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, trong bối cảnh một số quốc gia trong khu vực đang cân nhắc tăng cường hợp tác và thiết lập quan hệ với Israel.



Giới quan sát nhận định các tuyên bố trên cho thấy Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực định hình giai đoạn tiếp theo của tiến trình chính trị và an ninh tại Gaza, dù tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức./.

