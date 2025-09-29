Israel đánh chặn tên lửa do Houthi phóng từ Yemen

Thế giới

Ngày 29/9, Israel tuyên bố một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen nhằm vào thành phố Tel Aviv đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Xe quân sự Israel được triển khai tại Dải Gaza, ngày 25/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe quân sự Israel được triển khai tại Dải Gaza, ngày 25/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/9 thông báo một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen nhằm vào Israel đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Còi báo động đã vang lên tại khu vực miền Trung Israel và một số khu định cư ở phía Nam Bờ Tây. Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Kênh truyền hình Al Masirah cùng ngày dẫn lời người phát ngôn quân sự của phong trào Houthi - ông Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 nhằm vào nhiều mục tiêu ở thành phố Tel Aviv.

Ông Saree cho biết loại tên lửa này được trang bị nhiều đầu đạn tách rời, đồng thời khẳng định Houthi cũng đã triển khai hai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở trọng yếu tại thành phố Eilat, miền Nam Israel.

Trước đó, ngày 25/9, Israel tiến hành loạt không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen, nhắm vào kho vũ khí và các vị trí triển khai của Houthi. Bộ Y tế do Houthi kiểm soát cho hay các cuộc không kích đã khiến 9 người thiệt mạng và 174 người bị thương.

Động thái này diễn ra sau vụ một UAV do Houthi phóng rơi xuống thành phố Eilat, làm hơn 20 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát ngày 7/10/2023, Houthi nhiều lần tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào Israel để bày tỏ ủng hộ người dân Palestine./.

