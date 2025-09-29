Multimedia
Bị Israel trút “mưa bom”, Hamas thừa nhận mất liên lạc với hai con tin

Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã mất liên lạc với hai con tin là Omri Miran và Matan Angrest do các “chiến dịch quân sự và các cuộc không kích dữ dội” của Israel.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Bị Israel trút “mưa bom”, Hamas thừa nhận mất liên lạc với hai con tin.

Israel đối mặt làn sóng biểu tình chấm dứt giao tranh.

Đan Mạch nghiêm cấm sử dụng UAV dân sự trên toàn quốc.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

