"Bão lửa" nuốt chửng nhiều chung cư, Hong Kong nâng mức cảnh báo

Vào lúc 18h22 ngày 26/11 theo giờ địa phương, giới chức đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Khu hành chính đặc biệt.

"Bão lửa" nuốt chửng nhiều chung cư, Hong Kong nâng mức cảnh báo
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hong Kong (Trung Quốc) nâng cảnh báo vụ cháy chung cư lên mức cao nhất.

Quân đội Đức triển khai máy bay không người lái tấn công.

Mỹ gánh hệ lụy tài chính sau đợt đóng cửa chính phủ kéo dài.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

