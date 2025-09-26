Israel không kích dữ dội thủ đô Yemen, truy sát đến cùng lực lượng Houthi

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Israel không kích thủ đô Yemen, truy sát lực lượng Houthi.

Hải quân Italy và Tây Ban Nha hỗ trợ đoàn tàu cứu trợ Gaza.

Tổng thống Palestine nói không với Hamas trong hệ thống nhà nước tương lai.

Viết Thành