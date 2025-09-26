Multimedia
Israel không kích dữ dội thủ đô Yemen, truy sát đến cùng lực lượng Houthi

Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen, khu vực hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Động thái này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel không kích thủ đô Yemen, truy sát lực lượng Houthi.

Hải quân Italy và Tây Ban Nha hỗ trợ đoàn tàu cứu trợ Gaza.

Tổng thống Palestine nói không với Hamas trong hệ thống nhà nước tương lai.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
