Tàu sân bay và tiêm kích F-35 của Anh phô trương sức mạnh tại Địa Trung Hải

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh cùng biên đội tiêm kích F-35 đã hoàn tất giai đoạn đầu của hai đợt huấn luyện quy mô lớn tại Địa Trung Hải.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tàu sân bay và tiêm kích F-35 của Anh huấn luyện quy mô lớn tại Địa Trung Hải.

Đâm xe và tấn công bằng dao gây hoang mang khu vực Bờ Tây.

Các nước phản ứng về nghị quyết thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

