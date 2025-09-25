Multimedia
Tàu cứu trợ Dải Gaza bị tấn công khiến Liên hợp quốc lập tức vào cuộc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla (GSF) cho biết họ đã bị tấn công bằng ít nhất 13 vụ nổ khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế, tiến gần tới Dải Gaza.

Viết Thành
Tàu cứu trợ Dải Gaza bị tấn công khiến Liên hợp quốc lập tức vào cuộc
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tàu cứu trợ bị tấn công khi tiến gần Gaza khiến Liên hợp quốc lập tức vào cuộc.

Xả súng tại thành phố của Mỹ khiến nhiều người tử vong.

Anh bắt giữ nghi phạm vụ tấn công mạng các sân bay châu Âu.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
