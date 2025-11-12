Multimedia
Đoàn khảo sát Quốc hội đến kiểm tra trụ cầu sông Lô trơ lõi thép

Ngày 10/11, đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội do Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu có mặt tại cầu sông Lô (Phú Thọ) để kiểm tra tình trạng xuống cấp của công trình.

Đoàn khảo sát Quốc hội đến kiểm tra trụ cầu sông Lô trơ lõi thép
Bản tin 60s ngày 12/11/2025 gồm những nội dung sau:

Đoàn khảo sát Quốc hội đến kiểm tra trụ cầu sông Lô trơ lõi thép.

Google “tẩy trắng” hơn 30.000 đánh giá 1 sao ở khách sạn Hàng Cháo ‘đuổi khách’.

Bắt giữ nhóm người bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An.

Thực hư thông tin ‘COVID-25 có chủng vi rút mới với triệu chứng lạ’?

Phim Việt liên tiếp “thảm họa phòng vé”, một bộ phim doanh thu chỉ 600 triệu.

Thủ tướng Thái Lan bật khóc khi thăm binh sĩ bị thương vì nổ mìn.

Quân đội Ukraine bị Nga đánh bay khỏi các vị trí trọng yếu ở Zaporizhzhia.

Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới khu vực Mỹ Latinh./.

