Ukraine dè dặt đàm phán hòa bình, chỉ ra điểm "vô cùng nhạy cảm"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh những "bước tiến quan trọng" đạt được sau cuộc hội đàm riêng rẽ với các quan chức Mỹ và châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine thừa nhận bước tiến liên quan đến đề xuất hòa bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về vấn đề Ukraine.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

