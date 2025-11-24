Multimedia
Quân đội Israel thị uy khắp Bờ Tây, tạo cơn "mưa bom" không kích Gaza

Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel tấn công khắp Bờ Tây, tung đòn không kích ở Gaza.

EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine.

Mỹ và NATO tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Israel tấn công Gaza

