20 quốc gia Phương Tây gửi "tối hậu thư" tới Israel về vấn đề y tế tại Gaza

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Phương Tây yêu cầu khôi phục hành lang y tế giữa Gaza và Bờ Tây.

Syria kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ấn Độ tiếp tục đưa máy bay của Pakistan vào “danh sách đen”.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành