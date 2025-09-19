Multimedia
Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả khôn lường khi Israel nã "đòn thù" xuống Gaza

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo xung đột leo thang tại thành phố Gaza đang gây ra thiệt hại ngày càng nặng nề đối với người Palestine.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

LHQ cảnh báo xung đột tại Gaza gây hậu quả khôn lường.

Hungary trang bị xe chiến đấu bộ binh phiên bản chỉ huy tiểu đoàn.

Đức thiệt hại gần 300 tỷ euro/ năm vì các cuộc tấn công mạng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

