Bản tin 60s ngày 18/11/2025 gồm những nội dung sau:
Bộ Công an kêu gọi 5 người cầm đầu tổ chức khủng bố ra đầu thú.
Ngôi làng ở Quảng Ngãi tan hoang sau trận lốc xoáy bất ngờ trong đêm.
Không khí lạnh kéo dài tràn về miền Bắc, có nơi dưới 5 độ C.
Bánh mỳ Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên bản đồ ẩm thực quốc tế.
Lời khai bất ngờ của tài xế mang 2 miếng vàng tròn từ Lào về Việt Nam.
Mỹ rút tên lửa Typhon giữa căng thẳng Trung-Nhật leo thang.
Thủy quân lục chiến Mỹ đấu súng với thành viên băng nhóm Haiti.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza./.