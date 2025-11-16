Sốt ruột về tình hình Gaza, Mỹ tính "đốt cháy" giai đoạn bằng cách nào?

Multimedia
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng bỏ qua giai đoạn giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza để chuyển ngay sang giai đoạn tái thiết dải đất này.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ lên kế hoạch rút ngắn tiến trình hòa bình ở Gaza.

Israel chặn đứng vụ buôn lậu hơn 100 khẩu súng lục.

Nội bộ Đức chia rẽ về việc nối lại nguồn cung năng lượng từ Nga.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
