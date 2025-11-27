Kinh tế
Nvidia tuyên bố nắm thế thượng phong trên thị trường chip dù bị Google bám sát

Trước báo cáo Meta xem xét chuyển sang chip TPU của Google, Nvidia khẳng định công nghệ của hãng vẫn “đi trước một thế hệ” và là nền tảng chủ lực cho mọi mô hình AI hiện nay.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nvidia tuyên bố vẫn dẫn đầu dù chip của Google nổi lên cạnh tranh

Hy vọng Fed hạ lãi suất tạo đà cho chứng khoán châu Á đi lên

EC siết vụ nền tảng thương mại Trung Quốc Shein rao bán búp bê tình dục

Minh Hiếu
