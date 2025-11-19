Multimedia
Ba Lan kích hoạt trực chiến 2 sân bay do các cuộc tấn công ở Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Điều hành Không lưu Ba Lan (PANSA) cho biết 2 sân bay Rzeszow và Lublin ở Đông Nam nước này đã phải tạm thời đóng cửa để nhường không phận cho hoạt động của lực lượng quân sự.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga chưa nhận được đề xuất nối lại đàm phán từ Ukraine.

Ukraine thúc đẩy EU ra quyết định chính trị về tài sản Nga bị phong tỏa.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

