Lũ dâng nhanh bất ngờ, người dân Hội An lại chịu cảnh ngập lụt

Tối ngày 15/11, nhiều tuyến phố ven sông tại phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) nước lũ đã ngập sâu nhất khoảng 0,4 m, người dân, các hộ kinh doanh kê cao đồ đạc, đóng cửa để bảo vệ tài sản.

Bản tin 60s ngày 17/11/2025 gồm những nội dung sau:

Lũ dâng nhanh bất ngờ, người dân Hội An lại chịu cảnh ngập lụt.

Cận cảnh vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê khiến 6 người thiệt mạng.

Nhiều xe máy ngã dúi dụi vì bùn nhão tràn phố Hà Nội.

Người đàn ông bị đe dọa vì ghi hình đoàn xe đạp đi vào làn ô tô ở Hà Nội.

Bắt đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thẳng tiến vào biển Caribe.

Israel thừa nhận nổ súng vào binh sỹ Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban.

Chính quyền Zelensky rung chuyển do bê bối tham nhũng./.

