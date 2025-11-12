Kinh tế
Thành phố nào vượt New York để trở thành “trái tim kinh tế” của thế giới?

Theo báo cáo của CEOWorld, Tokyo chính thức vượt New York và London để trở thành thành phố có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn nhất thế giới, đạt 2.550 tỷ USD.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thành phố nào vừa vượt New York để trở thành “trái tim kinh tế” của thế giới?

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trước tín hiệu Chính phủ Mỹ sớm mở cửa

SoftBank đã bán toàn bộ cổ phần trong Nvidia với giá 5,8 tỷ USD

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
