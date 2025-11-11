Kinh tế
Cuộc chiến chống “thủy thần” của các đô thị châu Á

Biến đổi khí hậu đang biến mỗi mùa mưa thành một phép thử khắc nghiệt cho các đô thị châu Á. Các thành phố đang cạnh tranh để thích nghi – hoặc bị nhấn chìm.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ: Bước tiến lớn hướng tới chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục

Giá vàng tăng mạnh lên mức cao nhất trong hai tuần

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
