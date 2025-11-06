Kinh tế
Kinh doanh Tài chính Tín dụng nông thôn Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp Thông cáo báo chí

CEO Nvidia cảnh báo Mỹ có thể bị Trung Quốc 'qua mặt' trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

CEO Jensen Huang lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đang tận dụng chính sách trợ giá và quy định linh hoạt để vươn lên thành trung tâm AI toàn cầu.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

CEO Nvidia cảnh báo về rủi ro Mỹ bị Trung Quốc vượt trong lĩnh vực AI

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi

Thị trường chứng khoán châu Á hồi phục sau cú giảm sâu

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Rủi ro cạnh tranh AI Mỹ-Trung #Nvidia và chiến lược AI toàn cầu #Chính sách trợ giá Trung Quốc #Tình hình kinh tế châu Á #Tác động của bão Kalmaegi